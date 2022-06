FC Barcelone - Mercato : Laporta prend une grande décision sur fond de Super League

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Il y a deux jours, les médias espagnols avaient annoncé que le Barça était en mesure de faire entrer 740 M€ dans les caisses dans les plus brefs délais. Notamment en signant le deal entre CVC et la Liga, qui rapporterait 270 M€ et permettrait ainsi de recruter une pointure cet été. Seulement, la vérité du jour n'est pas celle du lendemain chez des Blaugrana en pleine crise financière. Et ce jeudi, il n'est déjà plus question de signer le fameux pacte avec CVC !

La raison ? Cela empêcherait le FC Barcelone de s'engager avec la Super League, le contrat signé entre les trois parties prévoyant une clause contre la nouvelle compétition. Or, Joan Laporta ne veut pas se fermer les portes de la SL, pour laquelle il milite fortement avec le Real Madrid et la Juventus Turin. La conséquence directe, c'est qu'il n'y aura pas de rentrée d'argent immédiate, et donc que des joueurs vont être vendus, dont Frenkie De Jong. Le Néerlandais a beau avoir déclaré qu'il voulait rester dans le club de ses rêves, il constitue aujourd'hui la meilleure valeur marchande parmi les éléments susceptibles d'être vendus...

🚨🚨| The sale of important players by FC Barcelona is NOT ruled out & Frenkie De Jong is the best located.@esport3 [🎖️] — Managing Barça (@ManagingBarca) June 2, 2022

Pour résumer Alors que le FC Barcelone avait l'occasion de faire entrer plus de 200 M€ dans les caisses en acceptant le deal entre la Liga et CVC, Joan Laporta aurait décidé d'explorer d'autres options. Car signer ce pacte écarterait les Blaugrana de la Super League.

Raphaël Nouet

Rédacteur