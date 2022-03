FC Barcelone - Mercato : Laporta prêt à partir au clash avec la garde rapprochée restante de Messi ?

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Le 8 mars dernier, Joan Laporta a fêté le premier anniversaire de son retour à la présidence du FC Barcelone. Une année très difficile pour lui, qui a découvert un club au bord de la banqueroute et qui a dû prendre des décisions douloureuses, comme laisser partir Lionel Messi. Sans compter de longues négociations avec les joueurs pour qu'ils acceptent de baisser les salaires délirants accordés par Josep Maria Bartomeu. Et ce n'est pas fini...

En effet, Marca nous apprend ce mardi que Laporta voudrait que trois de ses tauliers, qui ont jusque-là refusé de revoir leurs émoluments à la baisse, acceptent de faire un effort. Ces tauliers sont Gerard Piqué, Jordi Alba et Sergio Busquets. A eux trois, ils coûteraient 100 M€ au FCB la saison prochaine entre salaires et primes. Beaucoup trop. Cela empêcherait notamment le club de recruter à sa guise cet été, par exemple Erling Haaland ou Robert Lewandowski, car sa masse salariale est saturée. Des négociations âpres devraient donc être entamées prochainement. Avec, pour conséquence possible, un départ à brève échéance d'un ou plusieurs de ces cadres. On sait par exemple que David Beckham aimerait réunir Alba, Busquets, Messi et Suarez du côté de Miami...

Reporta el diario @marca que los capitanes del Barcelona Gerard Piqué, Sergio Busquets y Jordi Alba, se rebajarán el salario para que el club tenga la posibilidad de fichar a Haaland o Lewandowski.



