FC Barcelone - Mercato : Laporta raconte le retour manqué de Messi

Le feuilleton avait animé Barcelone pendant de longues semaines avant que Lionel Messi ne prenne sa décision. En fin de contrat au PSG, le septuple Ballon d'or aurait pu effectuer un retour triomphal au Barça mais il a choisi finalement la MLS et l'Inter Miami. Pourtant, les Blaugranas ont longtemps cru aux retrouvailles avec la Pulga comme l'a confié le président du club, Joan Laporta, au micro de l'ESPN :

Respectant la décision de l'Argentin, le patron du FC Barcelone a donné quelques détails sur les négociations passées. On sait maintenant pourquoi Messi a choisi de jouer aux Etats-Unis plutôt qu'en Espagne.

🎙️ “Messi at Inter Miami?”



👔🗣️ Joan Laporta: “We are happy that Messi is happy. Whatever is good for Messi is also good for Barcelona. He knows this is his home.” pic.twitter.com/hhcauYbX2h