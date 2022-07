FC Barcelone - Mercato : Laporta renvoie la balle au Bayern pour Lewandowski et botte à nouveau en touche pour CR7

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le deuxième levier économique

"Tant qu’on a pas activé la seconde palanca, nous ne signerons pas de joueurs mais il peut y avoir une exception. Il y a des opérations qui attendent juste d’être conclues avec la palanca."

Piqué

"Piqué est clair sur le fait qu'il veut faire une très bonne saison. Il est très motivé avec des joueurs qui viennent renforcer le centre de la défense. Ensuite, le coach décidera."

Lewandowski

"On attend que le Bayern Munich accepte notre offre. On attend leur réponse. Je tiens à remercier le joueur pour son envie de venir. Ils doivent évaluer l'offre et nous attendons la réponse."

Cristiano Ronaldo

"Nous avons beaucoup de chance dans le sens où la plupart des joueurs veulent venir au Barça, quand la possibilité s'ouvre ils y réfléchissent et sont excités. Nous l'avons perçu et nous avons cette grande chance, car de notre histoire, des joueurs qu'on a eus et de ce qu'on a fait. Je ne rentre pas dans les noms, je parle en général. Il y a des grands joueurs qui sont dans des grands clubs qui, quand il y a l'option du Barça, la considère. Le Barça est toujours très attractif. Le signe est que des joueurs comme Christensen veulent continuer leur carrière sportive au Barça. Nous allons revenir à la normalité et faire des mercatos avec une grande garantie de succès."

Xavi

"J'ai parlé avec Xavi et il est très excité que la saison commence. Il transmet de très bons sentiments. Nous nous sommes embrassés et nous espérons que tout se passera comme prévu".

