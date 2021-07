FC Barcelone - Mercato : Laporta révèle pourquoi Messi n’a toujours pas prolongé

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Depuis ce matin, minuit, Lionel Messi est libre de signer dans le club de son choix. Une situation surprenante étant donné que l'Argentin s'est mis d'accord pour une prolongation de cinq ans avec les Blaugrana, comprenant deux années à évoluer au FCB, une ou deux autres en MLS ou en Argentine et une reconversion. Le tout, selon Josep Pedrerol de l'émission El Chiringuito, pour la modique somme de 300 M€.

Pourquoi n'y a-t-il toujours pas de signature si tout est OK entre les deux parties ? Le président barcelonais, Joan Laporta, l'a expliqué lors d'une interview sur Onda Cerro : "J'aimerais pouvoir dire que Messi reste et lui aimerait rester. Le problème, c'est le fair-play financier. On est encore en train de chercher la bonne formule mais les choses avancent dans le bon sens". Le Barça et sa masse salariale colossale n'ont donc pas les coudées franches pour mener à bien l'opération Messi. Il ne faudrait pas que ça dure…

