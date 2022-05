FC Barcelone - Mercato : Laporta s'attaque à une piste du Real Madrid et reçoit une bonne nouvelle pour Lewandowski

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Mardi, la presse brésilienne a annoncé que Palmeiras était sur le point de faire signer un nouveau contrat à sa pépite Endrick qui ferait que la clause de départ de l'attaquant de 16 ans serait désormais fixée à 60 M€. Ce qui serait beaucoup trop pour le Real Madrid, en pole position sur ce dossier et qui était la destination privilégiée du joueur. Conséquence directe, le FC Barcelone, également intéressé depuis l'éclosion de la pépite, aurait désormais pour objectif de le recruter à l'horizon 2024, soit à sa majorité. Selon Sport, ce serait la priorité de Joan Laporta pour dans deux ans quand, il l'espère, les finances auront été remises à flot.

D'ici là, le président barcelonais espère que c'est Robert Lewandowski qui mènera l'attaque de son équipe. Il ne lui aura d'ailleurs pas échappé que le Bayern Munich, jusque-là réticent à vendre son buteur en série polonais, est en train de finaliser l'arrivée de son remplaçant, l'Autrichien Sasa Kalajdzic (24 ans), qui évolue à Stuttgart. Un premier rendez-vous a eu lieu mardi, un autre hier. L'affaire pourrait être rapidement bouclée, ce qui permettrait au Barça d'avancer sur le transfert de Lewandowski...

❗️News #Kalajdzic: It’s getting hot! His agent has arrived at Säbener Straße today at 5.12 pm. He met the bosses. It was the 2nd round of negotiations. 1st round on Tuesday. FC Bayern is pushing his transfer in summer. Nagelsmann wants him 100 %. @SkySportDE @Sky_Marc 🇦🇹 pic.twitter.com/dTrMfdMi5o