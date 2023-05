FC Barcelone : Laporta tient déjà le successeur de Xavi

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

C’est un départ clinquant auquel va avoir le droit Sergio Busquets après avoir passé l’intégralité de sa carrière jusque-là dans son club formateur. Et après les Luis Enrique, Ernesto Valverde, Quique Setien, Pep Guardiola, c’est désormais Sergio Busquets qui pourrait ajouter son nom aux anciens joueurs espagnols devenus entraîneurs du Barça.

Un poste qui aide à avoir du recul sur le jeu

Interrogé sur la question, Sergio Busquets a précisé ce qu’il envisageait : « Je joue à un poste qui nécessite de savoir gérer son équipe, cela m’a beaucoup influencé et ça me semble intéressant aujourd’hui de devenir entraîneur, je m’en sens capable en tout cas » a-t-il livré à AS.

Avec l’expérience des coachs cités ci-dessus, le milieu international espagnol a ensuite raconté comment ses anciens coachs ont pu jouer sur sa vision des choses : « Pep fût le premier à m’apprendre, puis Tito Vilanova qui était à l’époque dans le staff du Barça, a continué avec ses idées mais malheureusement, pas assez longtemps ».