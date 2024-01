FC Barcelone Mercato : Laporta va tenter Guardiola !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Hier, le quotidien Sport a réalisé un sondage auprès de ses lecteurs supporters du FC Barcelone concernant la succession de Xavi. Le favori se nomme Jürgen Klopp (Liverpool), qui a toutefois peu de chances de débarquer puisqu'il veut prendre une année sabbatique, suivi de Mikel Arteta (Arsenal) et Luis Enrique (PSG). Point de Pep Guardiola à l'horizon. Et pour cause, Manchester City ne semble pas près de le lâcher.

Laporta sait qu'il n'a quasiment aucune chance mais...

Et pourtant... Selon le journaliste d'El Chiringuito Jordi Jota, le premier entraîneur que Joan Laporta va contacter sera Pep Guardiola ! Le dirigeant a lancé la carrière de l'entraîneur au plus haut niveau en 2008, pour un résultat phénoménal. Il aimerait renouveler cette belle histoire. Laporta a évidemment conscience qu'il n'a quasiment aucune chance de faire revenir Guardiola mais il ne veut pas avoir de regret. Et sait-on jamais, comme Manchester City pourrait être lourdement sanctionné pour dopage financier à l'automne 2024...

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

🚨 "El CANDIDATO NÚMERO 1 de LAPORTA es GUARDIOLA".



🙏 "Le va a LLAMAR y le va a pedir como FAVOR que VUELVA".



EXCLUSIVA de @jotajordi13 en #ChiringuitoXavi. pic.twitter.com/P7dJwDPxQs — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 30, 2024

Podcast Men's Up Life