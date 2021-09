FC Barcelone - Mercato : Laporta vend la mèche pour la prochaine signature du Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

En marge de la présentation devant la presse de Luuk De Jong, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a annoncé que Sergi Roberto, nommé vice-capitaine aux côtés de Gérard Piqué et Jordi Alba, allait prolonger son contrat avec le Barça tout en baissant son salaire.

"Cela avance très bien, c'est convenu et je pense que c'est en attente de signature. Sergi Roberto, comme les autres capitaines, ont fait ce geste de soutien au club en cette période de grande difficulté économique et j'insiste sur le fait que ce sont des gestes que nous n'oublierons jamais. Ce sont des gestes inédits. Ils sont encore plus devenus des héros du Barça", a souligné Joan Laporta devant les médias.