FC Barcelone - Mercato : Laporta veut reprendre la pole au PSG et au Real Madrid pour Haaland

Ce mercredi, L'Equipe fait le point sur le futur marché des transferts du PSG. En expliquant qu'Erling Haaland serait le favori pour succéder à Kylian Mbappé, si ce dernier allait au Real Madrid. Le quotidien sportif oublie juste une chose : l'attaquant norvégien privilégie le challenge sportif en cas de départ du Borussia Dortmund et la Ligue 1 n'en constitue pas un très excitant, de même qu'un club fabriqué à coups de millions sans aucune cohérence.

Sachant cela, sachant aussi que le Real Madrid a pour priorité Mbappé, le FC Barcelone a un vrai bon coup à jouer pour Haaland. Surtout que Joan Laporta ne cesse de répéter que le géant est sa priorité, qu'il veut en faire le porte-drapeau du nouveau Barça, celui qui sera à nouveau en mesure de remporter la Liga et la Champions League. Pour cela, il compte se servir des 280 M€ récoltés avec le partenariat avec Spotify. Entre cette manne et les économies réalisées cette année, le Barça aura non seulement les moyens de payer de grosses indemnités de transfert, mais il pourra également assumer de gros salaires. Plus un cadre prestigieux et un challenge sportif excitant. Bref, tout pour satisfaire Haaland !

