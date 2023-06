FC Barcelone - Mercato : le Barça a brisé un nouveau chouchou du Real Madrid

Le FC Barcelone fait encore parler de lui. Le Real Madrid prépare la saison prochaine, avec plusieurs pistes pour le mercato estival. L’un d’entre elles a été refusée par le Barça quelques années plus tôt, pour une raison surprenante. Alphonso Davies, défenseur gauche de 22 ans, a été refusé par l’ancien président du FC Barcelone, en raison de sa nationalité.

Quelques années auparavant, le FC Barcelone était venu le voir jouer au Vancouver Whitecaps afin de le superviser, mais le président Josep Bartomeu n’avait finalement pas voulu du joueur, comme Davies l’a affirmé ce dimanche, au micro du podcast Say Less Global : « Le FC Barcelone était intéressé par moi, mais leur président (Josep Bartomeu) n’a pas voulu de moi, car je suis Canadien. Je ne vais pas mentir que mes sentiments ont été brisés. Oui, c’est ce que j’ai entendu via les médias, je ne sais pas s’il a vraiment dit cela, mais c’est ce que j’avais entendu. ». Heureusement pour Davies, le Bayern Munich n’a pas fait la même erreur.

Alphonso Davies on almost joining Barcelona: "Barcelona actually reached out, but their president (Josep Bartomeu) said he didn't want me because I'm Canadian. I'm not going to lie, that crushed my feelings a little bit”, told Say Less Podcast. pic.twitter.com/XjimYVsOsK