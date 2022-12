FC Barcelone - Mercato : le Barça a déjà tenté un héros du Mondial

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Auteur d'un grand match face à l'Espagne où il a arrêté deux penaltys (0-0, 3-0 aux tab) en huitièmes de finale de la Coupe du Monde, le portier marocain Yassine Bounou (FC Séville, 31 ans) aurait bel et bien pu être le 18e joueur du FC Barcelone au Qatar dans un univers parallèle.

Le Barça était sur Bounou l'été dernier

En effet, Mundo Deportivo nous apprend qu'en février dernier et en prévision du Mercato estival, Xavi et son staff avaient pensé à recruter un gardien n°2 pour épauler Marc-André Ter Stegen et préparer la sortie de Neto. Si le Barça n'a rien fait cet été, du fait du retour d'Iñaki Peña (qui avait explosé à Galatasaray entre temps), Bounou s'était retrouvé en tête de la short-list du FC Barcelone.

Celui que l'on surnomme « Bono » au Mondial arrivait devant trois jeunes gardiens : Bartlomiej Dragowski (Fiorentina), Alban Lafont (FC Nantes) et Illan Meslier (Leeds United). Il était même le premier choix du tandem Jordi Cruyff – Mateu Alemany.