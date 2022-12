FC Barcelone – Mercato : le Barça a des réserves sur N’Golo Kanté

N’Golo Kanté au Barça ? C’est une possibilité ! Selon les informations de Sport, le Français est en contact avec les Blaugranas depuis des semaines et la base du deal est pratiquement bouclée. Cependant, le quotidien catalan explique que tout dépend de la façon dont le milieu de terrain de Chelsea se remet de sa blessure aux ischio-jambiers.

Le coach du Barça, Xavi, apprécierait l'option de N’Golo Kanté pour apporter du physique et de l'expérience au milieu de terrain. Pour rejoindre la Catalogne, le Champion du Monde français devrait baisser son salaire en raison des difficultés financières des Barcelonais. À 31 ans après avoir tout gagné en Premier League, le natif de Rueil-Malmaison pourrait trouver un projet intéressant en signant au Barça, affaire à suivre…

