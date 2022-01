FC Barcelone - Mercato : le Barça a fixé un prix dérisoire pour Dembélé !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Fatigué d'une situation qui traîne depuis plus de six mois, le FC Barcelone a tapé du poing sur la table et mis fin aux négociations avec Ousmane Dembélé concernant sa prolongation de contrat. L’ailier droit français est donc invité à quitter le club blaugrana avant le 31 janvier prochain.

Selon les informations du Parisien, les dirigeants barcelonais auraient fixé le prix de l’ancien joueur du Stade Rennais à 20 millions d’euros cet hiver. Ce qui ne constitue pas une somme importante, mais s'explique également par le fait qu'il sera totalement libre au mois de juin prochain. Pour rappel, Ousmane Dembélé a été recruté à l’été 2017 par le Barça en provenance du Borussia Dortmund contre un chèque de 140 millions d’euros.

Toujours selon Le Parisien, deux clubs de Premier League seraient particulièrement intéressés par le champion du monde 2018. Il s’agirait de Manchester United et Newcastle.