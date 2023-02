FC Barcelone - Mercato : le Barça a pris sa décision pour Ansu Fati

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

En manque de temps de jeu avec le Barça, l’avenir d’Ansu Fati est sur toutes les lèvres ces derniers temps en Catalogne, « Un départ ? Non, non, et non. Les choses vont s’arranger pour lui. Nous devons être patients. Ansu est un atout énorme pour le club. Il a 20 ans et a besoin de temps, comme tout le monde. Les choses vont s’arranger pour lui. », avait lâché Xavi en conférence de presse il y a quelques jours.

Condamné à un rôle de remplaçant face à la concurrence en attaque (Ousmane Dembélé, Robert Lewandowski, Raphinha), les bruits d’un possible départ des Blaugranas cet été circulent. Selon les informations de Sport, Xavi et les dirigeants du Barça pensent que la situation d’Ansu Fati va s’améliorer au cours de cette deuxième partie de saison.

« Si une vente doit avoir lieu à l'avenir, ce sera plus dans le cas où le joueur fait le pas et veut partir que parce que le Barça l'a mis sur le marché. Et cette étape n'a pas été franchie. », peut-on lire dans le quotidien sportif catalan. Pour l’instant, tout le monde au FC Barcelone souhaite absolument conserver la pépite de 20 ans mais la réalité du mercato estivale et la situation financière du club pourrait changer les choses… Affaire à suivre !