FC Barcelone - Mercato : le Barça blinde sa dernière pépite !

Si le FC Barcelone s'est démené au cœur d'un été compliqué pour faire un gros Mercato dans le sens des arrivées, Joan Laporta est désormais entré dans la phase II de son plan de reconstruction de l'entité Blaugrana. Parmi les priorités : sécuriser les plus grands talents de l'effectif de Xavi.

D'après Fabrizio Romano, un accord a déjà été trouvé avec la pépite Gavi (milieu, 18 ans), l'un des dossiers prioritaires de la direction. Confirmant les informations de Mundo Deportivo affirmant que le nouveau contrat de l'international ibérique (10 capes) était prêt et sera signé après le match face au Bayern Munich, le journaliste italien confirme l'extention de trois ans (de 2023 à 2026) du bail de Gavi.

Le natif de Los Palacios y Villafranca va être fortement revalorisé et sa clause libératoire sécurisée à 1 milliard d'euros. Gavi était la dernière pépite estampillée Masia à arriver en fin de contrat à l'été 2023...

Gavi signs new contract, here we go and confirmed! Full agreement now 100% completed with Barcelona. It’s done and sealed after breakthrough reported last week. 🚨🔵🔴 #FCB



▫️ New deal valid until June 2026.



▫️ Salary will be increased.



▫️ Release clause: €1B.



pic.twitter.com/S4utgPzYNf