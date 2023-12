FC Barcelone - Mercato : le Barça boucle une recrue et fonce sur une piste du Stade Rennais

Les Blaugrana pourraient chiper une piste hivernale du Stade Rennais. C’est ce que nous annonce Revelo. Le Barça serait entré en contact avec la famille de Lucas Bergvall, qui évolue à Djurgarden, en première division suédoise. Le Stade Rennais a pris des renseignements pour le milieu de terrain suédois il y a quelques semaines, mais l’appel du Barça sera équivaut dans la décision du joueur.

Par ailleurs, BILD nous annonce qu'Almugera Kabar serait sur le point de s’envoler pour Barcelone. Le média allemand confirme que le Barça serait tout proche de finaliser les négociations avec l’arrière gauche de l’équipe jeune de Dortmund. Le BVB pourrait demander une petite somme d’argent en compensation du transfert de sa pépite.

