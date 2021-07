FC Barcelone – Mercato : le Barça coincé pour Messi, le PSG tente d'en profiter !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Depuis le 1er juillet, Lionel Messi (34 ans) est officiellement un joueur libre. Si la tendance est toujours à ce que l'Argentin, actuellement à la Copa América, rempile en Catalogne, un point de règlement fait s'arracher les cheveux aux juristes du FC Barcelone, lesquels travaillent d'arrache-pied à l'écriture d'un nouveau contrat.

Mais le vrai problème du dossier Messi est surtout règlementaire. Non seulement le FC Barcelone ne peut plus payer les 74,9 M€ net par an du contrat de la Pulga mais même la confection d'un contrat revu la baisse s'annonce compliqué pour les équipes de Joan Laporta. Avec un plafond salarial de 350 M€ imposé par la DNCG espagnole, le Barça est dans l'obligation de réduire sa masse salariale pour accueillir à nouveau Messi. Or le Mercato est actuellement atone.

Pris à la gorge, Laporta réclame une dérogation à la Liga pour Messi

Comme l'a rappelé Javier Tebas, le président de la Liga espagnole, à Onda Cero il y a des règles spéciales qui régissent le marché des transferts local :« Le club devra maintenant recruter des joueurs qui ne représentent que 25% des économies. Autrement dit, si le Barça vend un joueur pour 100 millions d'euros, seuls 25 millions d'euros pourront être dépensés par la suite. Si Barcelone veut s'offrir un joueur qui lui coûte 25 millions de salaire, il doit récupérer 100 millions d'euros soit grâce à une vente, soit grâce à une réduction de salaire de 100 millions d'euros ».

Pour l'heure, le Barça n'a encaissé que 8,5 M€ sur le transfert de Todibo et déjà dépensé 9 M€ pour Emerson. Bien trop peu pour régler le dossier. Conscient de ce fait, Joan Laporta a rencontré Javier Tebas pour tenter d'obtenir une dérogation spéciale Messi. Le nouveau boss blaugrana a notamment appuyé sur le fait que Messi était une vitrine de la Liga et qu'il ne fallait surtout pas qu'il parte alors que le championnat a déjà perdu Neymar et Cristiano Ronaldo sur les quatre derniers étés. Le discours suffira-t-il à faire changer la donne ?

Le PSG aurait dégainé une offre !

En attendant, du côté du PSG, on s'est activé. Selon AS, les dirigeants franciliens n'ont clairement pas baissé les bras pour Lionel Messi. Une offre aurait même été envoyée au joueur et à son père ces derniers jours. On n'en sait pour l'heure pas plus sur la teneur de celle-ci mais, si l'information se confirme, ce sera forcément un sacré dilemme pour Messi qui n'attendra pas indéfiniment que le Barça règle ses graves soucis financiers.