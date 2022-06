FC Barcelone - Mercato : le Barça devancé sur Raphinha !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le FC Barcelone avait fait de Raphinha sa priorité depuis très longtemps au poste d'ailier. Une offre à 40 Millions d'euros a été formulée ce week-end mais Leeds en attend 50. Le Brésilien était déjà d'accord pour rejoindre le Barça mais le temps commence à être long puisque les négociations ont été entamées cet hiver.

L'attente a eu raison du transfert

Entre temps, Arsenal est arrivé et ne semble pas aussi hésitant que son concurrent espagnol. Les Gunners sont prêts à débourser les 50 millions d'euros demandés par Leeds et veulent boucler le dossier d'ici la fin de la semaine. Si les Blaugranas ont le feu vert des socios pour signer des accords économiques, le budget n'est pas encore débloqué et d'après le média Goal, Raphinha ne veut plus attendre et est prêt pour signer à Arsenal.

Le Barça avait prévu un plan B pour Koundé, pour Marcos Alonso, pour Kessie aussi, mais le dossier Raphinha sur lequel il travaille depuis si longtemps, n'a pas d'alternative en cas d'échec. Se dirige-t-on vers une prolongation de Dembele finalement ?

Pour résumer Alors que Raphinha devait rejoindre le FC Barcelone, le Brésilien se rapproche d'Arsenal. Le Barça attend de signer les leviers économiques et Arsenal veut boucler le dossier d'ici la fin de la semaine en proposant une meilleure offre à Leeds. Le joueur quant à lui, en a assez d'attendre Laporta et se rapproche des Gunners.

Yann Noailles

Rédacteur