FC Barcelone - Mercato : le Barça en pince pour un ex chouchou de Nice et Rennes

Auteur d'un doublé lors de la victoire ce lundi du Ghana contre la Corée du Sud (3-2), Mohammed Kudus, qui réalise une belle première partie de saison avec l'Ajax Amsterdam, se révèle aux yeux du grand public lors de la Coupe du monde au Qatar.

Cruyff suit Kudus depuis un an

Ciblé dans le passé par l'OGC Nice et le Stade Rennais, le milieu offensif ghanéen a tapé dans l'oeil du Barça et surtout du directeur sportif blaugrana, Jordi Cruyff, comme il l'a confié dans une interview à la radio catalane RAC1. "Je l'ai vu jouer il y a un an et j'ai suivi sa carrière à l'Ajax. On n'en est pas au point de dire "le Barça aime ce joueur", loin de là. Mais c'est un joueur qui s'est fait remarquer par ses performances et ses buts en Coupe du monde. Cela me frappe particulièrement à cause du débat aux Pays-Bas sur sa position, qu'il soit milieu de terrain avancé ou attaquant."

🧐🧐 Jordi Cruyff, director deportivo del Barça, desveló en RAC1 que "desde hace un año" sigue con atención especial la trayectoria de Mohammed Kudushttps://t.co/kKSrsTqFSg — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 30, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur