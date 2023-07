FC Barcelone - Mercato : le Barça fait sauter la banque, les dessous du deal Vitor Roque révélés !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Si le FC Barcelone a perdu quelques grosses batailles en ce début de Mercato, laissant notamment filer l'espoir turc Arda Güler (Fenerbahçe) au Real Madrid, il n'est pas question que les Blaugranas ne laissent passer leur jeune priorité offensive : Vitor Roque (Athletico Paranaense, 18 ans).

61 M€ bonus inclus pour Vitor Roque !

D'après Sport, tout est quasiment ficelé pour la venue du jeune « taureau » brésilien, coup de cœur du nouveau directeur sportif Deco. Pour Vitor Roque, le Barça va débourser 30 M€ maintenant ainsi que 31 M€ de parts variables (Ballon d'Or, podium du Ballon d'Or et apparitions). L'Athlético Paranaense paiera les 13 M€ de taxes et impôts qui viendront se greffer à ce contrat mais conserve 20% des droits économiques du joueur et donc un pourcentage sur sa future revente.

Concernant son contrat, Vitor Roque a aussi été bétonné puisqu'il s'engagera avec les Blaugranas jusqu'en juin 2029 avec une option d'une année supplémentaire (2030). La future star aux côtés de Robert Lewandowski, c'est lui !

? | ÚLTIMA HORA



✅ El Barça cierra la incorporación de Vitor Roque



? Costará 30 'kilos' más 31 en variables y ficha por 6+1 temporadas



?Ya han firmados los contratos y, a falta de oficialidad, se convertirá en el tercer fichaje



✍️ @joaquimpiera https://t.co/B189vTli4W — Diario SPORT (@sport) July 8, 2023

Podcast Men's Up Life