FC Barcelone - Mercato : le Barça joue avec le feu dans le dossier Raphinha

Désireux de faire signer le brésilien de Leeds Raphinha (25 ans), le FC Barcelone a tenté une offensive « flash » ces derniers jours à 35 M€. Offensive repoussée par le club britannique pour l'instant malgré la volonté de l'ancien Rennais de rejoindre la Catalogne en fin de saison.

Si l'on en croit le journaliste italien Fabrizio Romano, le Barça s'est depuis mis dans une position d'attente concernant l'ailier. Position née de sa situation contractuelle complexe et de ses clauses diverses. Plutôt que de s'entendre de suite avec les Seagulls en fixant un tarif élevé ou en incluant un joueur (Mingueza) dans la transaction, l'idée du FC Barcelone est de voir ce qu'il se passera pour le Leeds United en fin de saison.

En effet, en cas de descente en Championship, la clause libératoire de Raphinha, qui est actuellement à 75 M€, passera alors à 25 M€, permettant un deal plus économique. De là à souhaiter le malheur au club britannique, actuel 16e de Premier League - à sept points quand même de Watford (18e et premier relégable) -, il n'y a qu'un pas...

Raphinha's contract includes two release clauses: 75 million in case Leeds will stay in PL, 25 million if relegated. That's why Barcelona are waiting to make their opening bid. ?￰゚ヌᄋ #FCB



Personal terms not an issue. Barça are in advanced talks with his agent Deco since February.