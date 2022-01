FC Barcelone - Mercato : le Barça n'a plus que deux concurrents pour Anthony Martial

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Anthony Martial ne veut plus jouer pour Manchester United. Lassé de sa situation, l'attaquant français veut quitter les Red Devils dès cet hiver, et le FC Barcelone est prêt à l'accueillir. Outre le Barça, la Juventus, le FC Séville, Newcastle et Tottenham sont également intéressés.

Mais selon Fabrizio Romano, Martial a écarté deux destinations : Newcastle et Tottenham. L'ancien monégasque refuse d'être prêté à un autre club anglais. « Barcelone, Séville et la Juventus sont trois options pour partir en janvier. MU demande un prêt gratuit et le paiement de l'intégralité du salaire », précise Romano.

Anthony Martial wants to leave but he’s still not interested in any loan move to join English clubs. Newcastle and Tottenham approaches turned down. 🔴 #MUFC



Barcelona, Sevilla and Juventus are three options to leave in January. Man Utd ask for full salary covered + loan fee. pic.twitter.com/UM5Goqog2L — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2022