FC Barcelone - Mercato : le Barça officialise sa deuxième recrue estivale !

"Le FC Barcelone et Íñigo Martínez ont trouvé un accord concernant l'arrivée du défenseur, alors que son contrat avec l'Athletic Club vient de se terminer. Le défenseur signe avec le Club catalan jusqu'au 30 juin 2025. Sa clause libératoire s'élève à 400 millions d'euros", a indiqué le club blaugrana dans un communiqué.

Nobody:

Absolutely nobody:

Iñigo Martinez: 👐👅



We've got a new culer in town 🔥 pic.twitter.com/HCzNrHKOcf