FC Barcelone – Mercato : le Barça ou Nice, Todibo a une priorité très claire pour son avenir

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Après un prêt à Schalke 04 l'an dernier et un autre à Benfica cet été, Jean-clair Todibo, le défenseur du FC Barcelone, a mis le cap sur Nice en ce début d'année. Et l'ancien toulousain a exprimé sa volonté de rester chez les Aiglons au delà de son prêt, en conférence de presse.

« Rester la saison prochaine ? Je ne sais pas si c’est acté, mais c’est une ambition, a t-il affirmé. C’est l’objectif que l’on s’est donné. En tout cas, c’est celui que je me suis donné. Du coup, je l’espère fortement. Mes performances individuelles feront que je reste ici ou non. Rien n’est acté. » Un message très clair de Jean-Clair...

🔥 BEST OF TRAINING: February 🔥

🔝 Enjoy the best moments of Barça's training in February 2021.

🙌 @Beko pic.twitter.com/zvaX0z58LO