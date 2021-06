FC Barcelone - Mercato : le Barça pourrait toucher un chèque en provenance du PSG

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Arrivé au Paris Saint-Germain en provenance du FC Barcelone dans les derniers instants du mercato estival 2020, Rafinha, qui a disputé 23 matchs pour sa première saison en Ligue 1, pourrait déjà quitter le club de la capitale cet été.

Selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, le milieu de terrain brésilien aurait des offres de plusieurs clubs, dont les noms n'ont pas filtré.

Si le PSG venait à vendre le frère de Thiago Alcantara, l'état-major parisien devra signer un chèque au Barça puisque le club blaugrana possède 35% à la revente sur le futur transfert de Rafinha.

