FC Barcelone - Mercato : le Barça prend une décision radicale dans le dossier Morata

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Feuilleton de ce Mercato d'hiver lancé par Xavi, Alvaro Morata (29 ans) ne rejoindra pas le FC Barcelone. Actuellement prêté par l'Atlético à la Juventus de Turin, l'Espagnol devrait bel et bien finir la saison en Italie.

Selon Mundo Deportivo, l'Etat-major du Barça – qui a longtemps discuté avec ses homologues du Piémont et de Madrid – a décidé de se retirer du dossier du fait de sa complexité. Si Alvaro Morata était bel et bien tenté par un retour au pays, séduit par le discours de Xavi, la présence d'une option d'achat de 40 M€ dans le deal entre la Juve et l'Atlético a fait capoter la transaction.

En effet, les Colchoneros attendaient de récupérer une somme similaire du Barça pour Morata, chose que Joan Laporta ne pouvait garantir après avoir déjà négocié une grosse option (supérieure à 50 M€) avec Manchester City pour Ferran Torres. Tant pis pour Xavi qui va devoir activer l'un de ses plans de secours...