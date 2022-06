FC Barcelone - Mercato : le Barça prêt à abandonner Lewandowski ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Les Bavarois réclament 60 millions pour Robert Lewandowski. Le FC Barcelone avait tablé sur 30 millions au début du projet et avait progressivement augmenté son enveloppe jusqu’à proposer un peu moins de 50 millions au Bayern Munich. Les Allemands refusent encore et ont fixé leur prix.

Le Barça refuse de débourser une telle somme selon Radio Cat. Même en vendant De Jong ou en activant les leviers financiers, le board catalan estime que la somme est bien trop élevée pour un joueur de 34 ans en fin de contrat dans un an et ne veut pas refaire les mêmes erreurs que sous le mandant de Bartomeu.

« J’ai des doutes, il lui reste peut-être deux ans »

Même Ronald koeman s’est exprimé sur le sujet. L’ancien coach et joueur blaugrana était parti sur une rupture amère, mais va tout de même dans le sens des dirigeant. « J'ai des doutes sur le fait de payer 50 ou 60 millions pour un joueur, en plus du salaire. Il lui reste peut-être deux ans à jouer. Moi, je me poserai des questions ! » a déclaré le Néerlandais.

Hier Xavi quittait la réunion avec Laporta en étant triste, le coach a peut-être copris qu’il n’aurait finalement pas le mercato qu’il espérait.

Pour Ronald Koeman, l'arrivée de Lewandowski au Barça est loin d'être une bonne idée 🚫🖐️

