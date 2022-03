FC Barcelone – Mercato : le Barça se place sur Dybala, le PSG grand absent de la bataille ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec la Juventus de Turin, Paulo Dybala (28 ans) s'annonce comme l'une des stars du marché d'été avec Kylian Mbappé. Si la Vieille dame n'a pas renoncé à prolonger la Joya, le dossier s'annonce compliquée.

S'il avait donné son accord pour un contrat de quatre ans à 8 M€ par an (+2 M€ de bonus), la Juve aurait changé les termes du contrat dernièrement selon la Gazzetta dello Sport. Une offre à la baisse à 7 M€ maximum par an et sur seulement trois ans, correspondant aux capacités actuelles du club turinois, mais qui aurait fait tousser le clan Dybala.

Si l'on en croit le spécialiste Mercato Nicolo Schira, trois clubs pourraient profiter de l'aubaine pour gagner la bataille Dybala : l'Inter Milan, l'Atlético Madrid... et le FC Barcelone. Pas de traces du PSG même si on sait que le maitre à jouer turinois demeure une option creusée par Leonardo en cas de départ acté de Kylian Mbappé. Affaire à suivre donc.

3 clubs have shown interest in signing for Paulo #Dybala as free agent: #Inter, #Barça and #AtleticoMadrid asked info for Joya with his agent J.Antun, who will meet #Juventus in the next days to discuss the contract extension. Juve'll offer a lower salary (7M/year) as anticipated https://t.co/7hl4bema8U