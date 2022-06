FC Barcelone - Mercato : le Barça se positionne sur deux pépites brésiliennes

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Le FC Barcelone a envoyé l’un de ses recruteurs observer deux pépites de l’équipe U20 du Brésil : le défenseur central de Santos, Kaiky (18 ans), et le milieu de terrain de Vasco, Andrey Santos (18 ans), explique Sport. La volonté serait qu’ils rejoignent l’équipe B du Barça, entraînée par Sergi Barjuan. Le journal espagnol ajoute que le Barça avait même tenté de recruter le milieu défensif en février mais que son offre de 5 M€ bonus compris avait été refusée. Il se pourrait que le club catalan revienne à la charge dans les mois à venir.

Pour le défenseur central brésilien, Kaiky, Sport indique que le FC Barcelone détient une option d’achat fixée à 20 M€. Porto serait également attentif à la situation du défenseur central de Santois. À voir si le Barça avancera ses pions sur ces dossiers cet été.

