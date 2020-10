FC Barcelone – Mercato : le Barça siffle la fin du dossier Memphis Depay (OL)

S'il y avait une volonté commune de Memphis Depay et Ronald Koeman de travailler ensemble au FC Barcelone, cela ne se fera pas cet été... Et ce même si le possible départ de Rafinha au PSG dégage un peu de masse salariale.

En effet, comme l'a fait savoir RMC, la direction du Barça vient d'annoncer à l'OL son choix de ne pas bouger concernant Memphis Depay. Une décision prise suite au non départ d'Ousmane Dembélé.

Du côté de l'OL on était pourtant prêt à vendre l'ancien mancunien, tous les papiers pour finaliser le transfert avaient été envoyés en Catalogne. Reste à savoir comment Memphis, actuellement en sélection, réagir à ce changement de cap du Barça...