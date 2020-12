FC Barcelone – Mercato : le Barça tente un nouveau coup à la Pedri

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Avec 19 matches disputés, Perdi, arrivé l'été dernier de Las Palmas (L2) est l'un des joueurs les plus utilisés par Ronald Koeman au FC Barcelone depuis le début de la saison. Et à 18 ans, le milieu offensif épate de plus en plus. Cela a encore été le cas hier lors de la victoire blaugrana face à Valladolid (3-0), avec une passe décisive à la clé.

Un jeune de Valladolid sur les tablettes

Une réussite, avec celle d'Ansu Fati, actuellement blessé, qui ne peut qu'inciter le Barça à dénicher d'autres jeunes talents. Et selon Sport, ce mercredi, une cible mène à Chuki, un jeune milieu offensif de 16 ans. Le joueur a inscrit 21 buts la saison passé avec les jeunes du club présidé par Ronaldo.