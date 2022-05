FC Barcelone - Mercato : le Bayern Munich fait une promesse à Lewandowski pour le retenir

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Après Uli Hoeness, qui a expliqué hier que le Bayern Munich allait faire en sorte que Robert Lewandowski respecte son contrat jusqu'en 2023, c'est au tour de Julian Nagelsmann de se mettre en travers d'un départ de l'attaquant polonais pour le FC Barcelone. Et ce alors que le joueur a déclaré son intention d'aller en Catalogne, où l'attend un contrat de trois ans...

Nagelsmann lui assure une place de choix dans son équipe

Selon Bild, Nagelsmann aurait eu un entretien avec Lewandowski pour l'assurer de la place essentielle qu'il aurait la saison prochaine dans le onze de départ. Non seulement le canonnier pourrait faire ce qu'il veut sur le terrain mais, en plus, il serait cherché en priorité par le reste de l'équipe, ceci afin de l'assurer de marquer encore beaucoup de buts.

Pas certain cependant que cela suffise à Lewandowski, qui donne l'impression d'avoir envie d'aller voir ailleurs pour ce qui pourrait être l'un de ses derniers contrats (il va avoir 34 ans). Cela fait 12 saisons qu'il évolue en Bundesliga, où il a été sacré huit fois champion et a battu tous les records de buts, notamment en 2020-21 avec ses 41 réalisations. Le besoin de se frotter à un nouvel environnement, un nouveau championnat semblent plus fort que les offres du Bayern, pas disposé en outre à lui accorder un bail longue durée ainsi qu'une augmentation de salaire.







Raphaël Nouet

Rédacteur