FC Barcelone - Mercato : le Bayern lorgne aussi le chouchou de Xavi

Énième entorse dans ce dossier pour le Barça, Zubimendi pourrait ne pas aller en Catalogne. Le crack de la Real Sociedad est courtisé par plusieurs cadors européens, dont le Bayern Munich qui s’est ajouté à la liste ces derniers jours.

C’est une information rapportée par Ekrem Konur, Arsenal, Manchester United, Le Bayern et le Barça aimerait le recruter. Pour l'instant, le joueur ne répond que peu à l’intérêt que lui montre le Barça.

