FC Barcelone, PSG - Mercato : le Bayern Munich officialise les envies d'ailleurs de Lewandowski

Le FC Barcelone veut voir grand pour le mercato estival 2022. Le club catalan veut se renforcer de manière considérable à tous les postes pour être le plus compétitif possible dans les années à venir. Avant cela, le club catalan devra vendre plusieurs joueurs. Alors que le Barça a fait de Lewandowski sa priorité en attaque, le club du buteur polonais a communiqué sur une éventuelle transaction.

Le directeur sportif du Bayern Munich s’est exprimé dans la presse allemande : « J'ai parlé avec Lewandowski. Au cours de la conversation, il m'a fait savoir qu'il ne souhaitait pas accepter notre offre de prolongation de contrat et qu'il aimerait quitter le club. Mais notre position n'a pas changé : il a un contrat jusqu'au 30 juin 2023. C'est un fait. »

Le FC Barcelone doit maintenant trouver un accord avec le Bayern Munich pour que Lewandowski signe cet été.

❗ Salihamidžić confirms that Lewandowski wants to leave: "I spoke to Lewa. During the conversation he informed me that he did not want to accept our offer to extend the contract and that he would like to leave the club" [@SkySportDE]