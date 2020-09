FC Barcelone – Mercato : le clan Messi confirme la nouvelle tendance !

Comme pressenti par la presse argentine, il est de plus en plus probable que Lionel Messi (33 ans) revienne sur sa position et accepte finalement de rester un an de plus au FC Barcelone. En effet, face à l'intransigeance de Josep Maria Bartomeu, la Pulga se retrouve face à un dilemme : aller au clash en dénonçant son contrat ou rester et l'honorer à terme faute de disposer d'un club prêt à mettre 700 M€ sur la table. C'est bien vers la seconde option que l'on se dirige aujourd'hui.

Le « oui » de Jorge Messi

Intercepté par la chaine de télévision Cuatro, Jorge Messi a confirmé d'un simple « oui » que la possibilité de son fils évoluer un an de plus au Barça existait bel et bien... Et que l'intéressé accepterait d'attendre un an pour obtenir sa liberté et signer dans le club de son choix.

Par ailleurs, Jorge Messi a confirmé que la rencontre intervenue hier avec Josep Maria Bartomeu s'était « très bien » passée. S'il existe toujours une défiance du clan Messi envers le dirigeant, cela ne s'est pas retranscrit lors de la réunion d'hier...

D'après SPORT, Leo Messi pourrait même clarifier aujourd'hui sa situation personnelle. Le joueur va faire un point avec son père et agent dans l'après-midi avant d'annoncer sa décision finale.