FC Barcelone - Mercato : le Barça a radicalement changé d'avis pour Joao Félix !

C'est les montagnes russes avec Joao Félix depuis quelques mois ! Au placard à l'Atlético où il ne supporte plus Diego Simeone, le Portugais a tout fait pour partir, notamment des déclarations maladroites, puis il a été retenu avant d'être prêté au Barça. Où son début de saison en boulet de canon a fait dire qu'il allait s'inscrire dans la durée. Mais finalement, après un dernier mois et demi de compétition assez terne, l'attaquant ne serait plus une priorité pour la direction blaugrana !

Les négociations se tendent

C'est ce qu'a annoncé le journaliste d'El Chiringuito José Alvarez ce vendredi. Conscients que leurs homologues de l'Atlético ne leur feront aucun cadeau, les Blaugranas feront le minimum pour conserver Joao Félix. Ils demanderont un nouveau prêt ou un transfert avec une faible indemnité (entre 20 et 30 M€). Si les Colchoneros ne veulent pas, alors ils passeront à autre chose. Ça ressemble à une déclaration fracassante pour inverser une tendance négative dans les négociations. La seule certitude pour le moment, c'est que Joao Félix n'a aucune envie de retourner à l'Atlético, où Diego Simeone va rester en place encore longtemps...

