FC Barcelone – Mercato : accord de principe pour Koundé ! (officiel)

La fin du feuilleton est plus que proche ! Après plusieurs semaines de négociations, le FC Séville et le FC Barcelone ont trouvé un accord de principe pour le défenseur central Jules Koundé. Le club catalan vient de l’annoncer. Le joueur va désormais passer sa visite médicale avant d’être officialisé comme joueur du club.

Agreement in principle with Sevilla for the transfer of @jkeey4