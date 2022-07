FC Barcelone - Mercato : le club idéal pour De Jong ciblé, négociations compliquées en vue

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Drôle de situation que celle de Frenkie De Jong. Le milieu de terrain néerlandais joue dans le club de ses rêves, bénéficie de la confiance de son entraîneur... mais il est quand même poussé vers la sortie ! En cause, son énorme salaire, que lui a octroyé Josep Maria Bartomeu pour surmonter la concurrence du PSG à l'époque où il quittait l'Ajax Amsterdam. D'après Sport, De Jong ne rejoindra pas Manchester United. La Premier League ne l'intéresse pas, le temps à Manchester non plus et l'Europa League encore moins.

Les dirigeants barcelonais lui cherchent un point de chute et il semblerait que le Bayern Munich soit l'idéal. Sondé, le joueur se montrerait intéressé car il apprécie la Bundesliga, la proximité avec les Pays-Bas, l'ambition des Bavarois et la possibilité de rejouer avec son ami Matthijs De Ligt, courtisé par les champions d'Allemagne. Mais il y a un mais... Il existe de grosses tensions entre les deux FCB depuis le transfert de Robert Lewandowski. Les négociations pourraient être houleuses et aucun camp ne se fera de cadeau. Pas l'idéal quand, comme le Barça, on espère trouver rapidement un point de chute à Frenkie De Jong...