FC Barcelone - Mercato : le départ d'Aubameyang freiné, un nouveau couac De Jong !

Joan Laporta a remis en selle le FC Barcelone sur le plan financier et attend de Xavi qu’il en fasse de même dans le sportif. Pour ce faire, l’entraîneur du Barça pourra compter sur un effectif de qualité cette saison... sans Pierre-Emerick Aubameyang ? Cette éventualité fait son chemin jour après jour. D’abord peu enclin à retourner en Premier League, l’ailier gabonais se serait fait à cette idée.

« Chelsea est prêt à soumettre une offre officielle au Barça, assure Nicolo Schira. Le joueur a déjà un accord de principe avec les Blues jusqu’en 2025. » En plus du haut salaire économisé sur l’ancien de l’ASSE, Sport parle d’un transfert de l’ordre de 30 millions d’euros même si club londonien voudra sûrement faire baisser la note. Mundo Deportivo et Gerrard Romero estiment toutefois que l'opération s'est ralentie ces dernières heures. Rien n'est figé mais elle ne sera pas bouclée avant au moins la semaine prochaine.

Par ailleurs, le FC Barcelone souhaite faire encore quelques économies salariales avec Frenkie De Jong. Selo Gerard Romero, Laporta veut ainsi réduire les émoluments de Frenkie De Jong de 14 à 9 millions d’euros net par an. Le deal est néanmoins encore loin d’être validé.

