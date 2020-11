FC Barcelone - Mercato : le départ de Neymar au PSG n’a rien à voir avec Messi !

Javier Bordas avait des choses à dire ce dimanche. Interrogé dans les colonnes de Mundo Deportivo, l’ancien dirigeant du FC Barcelone a dévoilé une montagne de secrets bien gardés par le club catalan. Notamment celui d’un transfert proche de Kylian Mbappé en provenance de l’AS Monaco pour remplacer Neymar à l’été 2017.

« Quand nous suivions Ousmane Dembélé, j’ai reçu un appel pour me dire que Mbappé était partant de l’AS Monaco, assure-t-il. J’ai alors appelé le père de Mbappé qui m’a dit qu’il n’irait pas au Real Madrid à cause de la concurrence. Au Barça, oui, parce qu’il n’y avait plus Neymar. On aurait pu boucler le deal pour 100 M€, mais Robert Fernandez a préféré Dembélé. L’explication : Mbappé joue pour lui et Dembélé joue pour l’équipe. Et comme Fernandez préférait un ailier à un finisseur... »

Neyma était disposé à être le n°1 bis avec Messi

À propos du départ de Neymar au PSG, Bordas explique aussi que Lionel Messi et son influence n’y sont pour rien. « Je connais la raison pour laquelle Neymar a quitté le FC Barcelone mais je préfère que ce soit lui qui la donne, a-t-il expliqué mystérieux. Il me l’a déjà donnée à moi et ce n’est pas la raison d’une quelconque trop grande influence de Messi. Neymar veut être le numéro un et il sait qu’il l’aurait été quand Messi aurait cessé de l’être, mais il était disposé à être le numéro 1 bis avec Messi au Barça. »