FC Barcelone - Mercato : le dossier Araujo bientôt débloqué ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Ronald Araujo est un joueur très important du FC Barcelone cette saison. Toutefois, l’avenir du défenseur central reste encore incertain car il n’a pas prolongé avec le club catalan. Un avenir qui pourrait être rapidement réglé.

Après la victoire contre le FC Séville (1-0), le défenseur s’est exprimé sur sa volonté de continuer au Barça : « Je veux rester ici. Nous y travaillons, il y a des réunions la semaine suivante et j'espère que tout sera réglé pour que je puisse rester dans ce club pendant de nombreuses années ». Sa prolongation de devrait être qu’une question de semaines.

Ronald Araújo on his future: “This week we have a meeting to discuss the contract. I hope it will be resolved soon so that I can continue many years in this club. I am optimistic”. 🔴 @ActualiteBarca #FCB



“I’m so proud to be Barcelona player, I’m happy - we’re working on it”. pic.twitter.com/lP184G3GL6