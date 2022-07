FC Barcelone - Mercato : le dossier Koulibaly dynamité par le Bayern Munich ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Poussé vers la sortie au Napoli, où il ne lui reste plus qu'un an de contrat et où il ne compte pas prolonger, Kalidou Koulibaly (31 ans) a notamment été proposé au FC Barcelone. Et pour une somme modique puisqu'après avoir refusé de le lâcher pour moins de 100 M€, le SSCN serait prêt à le laisser partir pour une vingtaine de millions. Un tarif pour lequel les Blaugrana pouvaient se laisser tenter, eux qui ont déjà attiré Andreas Christensen et veulent s'appuyer sur Ronald Araujo.

Mais un transfert pourrait tout changer. On apprend ce mardi après-midi que le Bayern Munich s'est mis d'accord avec Matthijs De Ligt, défenseur central de la Juventus Turin. Il ne reste aux deux clubs qu'à trouver un terrain d'entente sur l'indemnité. Mais une fois le Néerlandais parti en Bavière, il faudra à la Vieille Dame lui trouver un successeur. Et Koulibaly serait l'un des deux heureux élus avec le Brésilien du Torino Bremer. L'avantage pour le Barça, c'est que Koulibaly, qui adore le Napoli, hésitera forcément à trahir ses supporters en partant chez l'ennemi. Mais si les Catalans le veulent vraiment, ils vont devoir sérieusement accélérer sur ce dossier...

💥 ¡El Bayern llega a un acuerdo con De Ligt!



⤵️ Todos los detalleshttps://t.co/genHwuKVGU — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 5, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur

