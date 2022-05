FC Barcelone - Mercato : le dossier Lewandowski débloqué grâce à une ancienne piste du Real Madrid ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

L'agent Pini Zahavi avait annoncé que le dossier Lewandowski allait avancer dans la bonne direction après la première offre barcelonaise, les faits lui donnent raison. Mais il n'y est pour rien. En effet, le Bayern Munich avait préféré faire la sourde oreille aux 32 M€ plus bonus proposés par les Catalans pour l'attaquant polonais. Sachant que ce dernier est encore sous contrat pour un an, les champions d'Allemagne estimaient ne pas avoir à négocier car ils voulaient le conserver. Mais en réalité, ils négociaient pour un remplaçant.

L'Equipe, Bild et El Mundo Deportivo annoncent en effet que le Bayern est tout proche d'un accord avec Sadio Mané. L'attaquant sénégalais, qui était dans le viseur du Real Madrid il y a quelques années, a encore un an de contrat avec Liverpool mais il songe à aller voir ailleurs. La Bundesliga le tenterait, lui qui avait fait des misères aux Bavarois en 2019. Si ce transfert se finalise, le Bayern laissera partir Lewandowski vers le Barça, qui tiendrait alors le grand attaquant attendu par Joan Laporta depuis un an et son retour à la présidence.

Pour résumer Robert Lewandowski pourrait bientôt devenir un joueur du FC Barcelone grâce au transfert de Sadio Mané (Liverpool), un temps pisté par le Real Madrid, au Bayern Munich. Les Bavarois sont proches de finaliser un accord avec le Sénégalais.

Raphaël Nouet

Rédacteur