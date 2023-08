FC Barcelone - Mercato : le Here we go est enfin tombé pour Cancelo !

Le FC Barcelone aurait enfin bouclé l'arrivée du latéral droit de Manchester City, João Cancelo, puisque Fabrizio Romano vient de lâcher son célèbre "Here we go" dans ce dossier.

D'après le journaliste italien, l'international portugais, qui devrait rejoindre le Barça sous la forme d'un prêt d'une saison avec une option d'achat, devrait arriver ce lundi soir à Barcelone. Une information confirmée par le journaliste espagnol, Gerard Romero. Après Ilkay Gündogan, Íñigo Martínez et Oriol Romeu, João Cancelo devrait donc bien devenir la quatrième recrue de l'été du club blaugrana, qui attendait la signature du joueur formé à Benfica depuis plusieurs semaines.

João Cancelo to Barcelona, here we go! Manchester City and Barça are finally exchanging documents right now to get the deal signed today 🚨🔵🔴 #FCB



João, prepared to travel to Barcelona tonight.



Loan deal with buy option clause included.



…it was just matter of time. 🇵🇹 pic.twitter.com/86HuwlwxLd