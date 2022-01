FC Barcelone - Mercato : le montant de l'option d'achat de Coutinho est connu

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Aston Villa a officialisé ce vendredi l'arrivée du milieu offensif du FC Barcelone, Philippe Coutinho, sous la forme d'un prêt avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Chez les Villans, l'international brésilien retrouvera son ancien coéquipier de Liverpool, Steven Gerrard, désormais entraîneur du club.

Selon les informations de Sport, le montant de l'option d'achat s'élèverait à 40 millions d'euros. Pour rappel, le Barça avait déboursé pas moins de 135 millions d'euros pour s'attacher les services de Philippe Coutinho en janvier 2018.

Welcome, Philippe Coutinho! 🙌



Aston Villa and FC Barcelona have agreed terms for Philippe Coutinho to spend the rest of this season on loan at Villa Park. 🇧🇷