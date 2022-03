FC Barcelone – Mercato : le plan B à Haaland déniché à l'Atlético Madrid ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Si Joan Laporta concentre tous ses efforts sur l'idée de ramener Erling Haaland (Borussia Dortmund) au FC Barcelone, le board du Barça a aussi conscience qu'il ne peut pas mettre tous ses œufs dans le très concurrentiel dossier du Norvégien. L'Etat-major blaugranas étudie en parallèle de nombreuses alternatives à Haaland (Lewandowski, Werner, Lukaku, Schick, Leao...).

Joao Felix n'est pas sur le marché pour l'instant mais...

D'après Goal, une piste est également creusée en Liga du côté de l'Atlético de Madrid : celle menant au jeune portugais Joao Felix (22 ans). S'il sort d'un bon mois de février, l'ancienne pépite du Benfica connait une saison compliquée chez les Colchoneros (27 apparitions, 7 buts) où il n'est pas vu comme un titulaire indiscutable dans l'esprit de Diego Simeone.

L'antenne ibérique de Goal.com confirme que le secrétaire technique du Barça Mateu Alemany serait très sensible à cette option. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec les Colchoneros et recrue la plus chère de l'histoire du club (128 M€), Joao Felix n'est pour l'heure pas sur le marché mais il pourrait l'être si l'Atlético ratait la qualification en Ligue des Champions en fin de saison. Conseiller de Joao Felix, Jorge Mendes ferait déjà pression en coulisses pour faire sortir son poulain. Affaire à suivre donc.