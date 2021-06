FC Barcelone - Mercato : le plan des Blaugrana pour détourner Wijnaldum du PSG

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Ce samedi, la presse catalane revient en long, en large et en travers sur l'histoire tumultueuse opposant le FC Barcelone au Qatar et son bras armé, le PSG. Depuis que le club catalan a décidé de critiquer le dopage financier de l'émirat dans la capitale française alors qu'il avait accueilli à bras ouverts le sponsoring très généreux de Qatar Airways, c'est la guerre. Une guerre que les millions de l'état de la péninsule ibérique ont fait pencher de son côté et qui pourrait intégrer un nouveau soldat, Georgino Wijnaldum.

Depay, De Jong et Koeman ne le lâchent pas d'une semelle

Le milieu de terrain néerlandais de 30 ans, en fin de contrat à Liverpool, était en négociations très avancées avec le Barça, où Ronald Koeman réclame sa venue depuis un an. Mais Paris est arrivé et lui a proposé un meilleur salaire, ce qui fait réfléchir le joueur formé au Feyenoord Rotterdam. Aujourd'hui, l'incertitude règne concernant son avenir. Mais le Barça ne baisse pas les bras…

Marca explique que la colonie oranje du Barça a pris les choses en main. Ronald Koeman mais également Frenkie De Jong et même Memphis Depay, qui devrait être officialisé la semaine prochaine, lui parlent très régulièrement du projet catalan. L'entraîneur barcelonais l'appelle tous les jours, ses deux coéquipiers en sélection le marquent à la culotte, eux qui vont vivre ensemble pendant toute la durée de l'Euro. Le PSG, qui n'a pas de joueur néerlandais dans son effectif, part avec une longueur de retard…