FC Barcelone - Mercato : le plan estival de Joan Laporta déjà contrarié ?

Conscient que Javier Tebas et la Liga ne lui feront aucun cadeau et qu'il faudra que le FC Barcelone vende massivement pour pouvoir recruter, Joan Laporta avait concocté un plan visant à faire rentrer aux alentours de 330 M€ dans les caisses cet été. Problème : il semblerait que certains joueurs mis officieusement sur le marché ne soient pas d'accord.

Ce serait notamment le cas de Frenkie De Jong, qui, après avoir bloqué son départ pour Manchester United l'été denrier, n'est pas enclin à partir comme il l'a fait savoir à la radio catalane RAC1 : « Je suis très tranquille ici, très content au Barça. Je veux rester à Barcelone pour encore quelques années », a-t-il lâché.

D'un coup, dans le feuille de route du président du Barça, 90 M€ viennent de partir en fumée...

? Frenkie de Jong on his future: “I’m very calm here, very happy at Barça”, told RAC1. ?￰゚ヤᄡ #FCB



“I want to stay at Barcelona for many more years”, de Jong added. pic.twitter.com/cW9WzFqtSg