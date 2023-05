FC Barcelone - Mercato : le plan pour cet été a filtré, 6 arrivées dont Messi, 4 départs !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Tard hier soir, dans l'émission El Chiringuito, le journaliste José Alvarez, spécialisé sur le FC Barcelone, a dévoilé le plan des dirigeants blaugranas pour cet été. Et il est ambitieux, malgré les difficultés économiques. Selon lui, le FCB compte recruter six joueurs à l'intersaison, dont Lionel Messi ! Les défenseurs Martínez (Bilbao), Cancelo (Bayern) ou Foyth (Villareal), le milieu Gundogan (City), les attaquants Aubameyang (Chelsea) et Abde (Osasuna) sont espérés, en plus de l'Argentin. Leur point commun ? A l'exception de Cancelo et Foyth, ils seront tous libres en juin ! Pas d'indemnité à payer, voilà qui plaira à Javier Tebas.

Le plus dur sera de convaincre les joueurs de partir

Mais le président de la Liga s'est montré très clair : pour recruter, le Barça devra aussi vendre et alléger sa masse salariale. Pour cela, les dirigeants prévoient quatre départs très rémunérateurs, ceux de Fati, Torres, Kessié et Raphinha. Des joueurs qui n'ont pas donné satisfaction et qui sont trop chers pour être de simples remplaçants. Les quatre pourraient prendre la route de la Premier League, même si Kessié a aussi des touches en Italie. Il faudra cependant les convaincre que le mieux pour eux est d'aller voir ailleurs car tous assurent se sentir bien à Barcelone...

Pour résumer Le FC Barcelone va continuer de remodeler son effectif, malgré ses difficultés financières. Sixjoueurs sont attendus, dont Lionel Messi. Comme l'Argentin, la majeure partie de ces renforts sera en fin de contrat. Et tous devront s'adapter à la nouvelle grille salariale.

